Hans Podlipnik alcanza su primera final de dobles ATP en Kitzbühel

Hans Podlipnik (78° ATP de dobles) está a un paso de hacer historia propia en el circuito profesional de tenis, ya que avanzó a la final del ATP 250 de Kitzbühel, en Austria, donde buscará el primer título de su carrera en esta modalidad.

El nacional, junto al bielorruso Andrei Vasilevski (69°), se impuso este viernes al austriaco Julian Knowle (56°) y el holandés Matwe Middelkoop (62°), por parciales de 7-5, 3-6 y 10-7 en una hora y 16 minutos.

Buscando su primera corona en el circuito ATP, H-Pod y el europeo chocarán contra el uruguayo Pablo Cuevas (27°) y el argentino Guillermo Durán (87°), cuartos favoritos. En la otra semifinal, vencieron al bielorruso Max Mirnyi (57°) y el austriaco Philipp Oswald por 6-2, 3-6 y 10-8 (68°).

El ATP 250 de Kitzbühel se disputa sobre superficie de arcilla con 482.060 euros en premios.

En 2004 ya tuvo un chileno como campeón, pero en singles. Fue Nicolás Massú, que ese año derrotó a Gastón Gaudio en la definición.

