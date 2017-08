Hinchas de Botafogo confían en Leo Valencia y piden su titularidad

Leo Valencia ha tenido una rápida adaptación al fútbol brasileño. Pese a que su debut se atrasó por un problema con la visa, el mediocampista sumó este miércoles sus primeros minutos con la camiseta de Botafogo tras ingresar en el segundo tiempo del partido ante Palmeiras, válido a la décimoctava fecha del Brasileirao, y ya comienza a convencer a los hinchas.

Aunque sólo estuvo un tiempo en cancha, el ex Palestino mostró su talento y se ganó los elogios de la prensa brasileña, quienes ya creen que será el reemplazante ideal del retirado Walter Montillo, razón por la que lo fichó el equipo carioca. Pero no sólo los medios especializados esperan verlo rápidamente como titular, sino que los hinchas también lo piden en el once inicial para el partido del domingo ante Cruzeiro por el torneo local.

Al menos, así lo reflejaron en una encuesta realizada por Globoesporte, quienes dieron la opción a los internautas de elegir su equipo ideal de cara al partido con los de Belo Horizonte. En la votación, Leonardo Valencia es el que más veces fue elegido por los fanáticos, seguido del lateral derecho Luis Ricardo y el también mediocampista Marcos Vinícius.



Ahora habrá que esperar si el técnico Jair Ventura decide utilizarlo, ya que anunció que ocupará una formación alternativa para el duelo contra Cruzeiro para darle prioridad al duelo contra Nacional por Copa Libertadores, el próximo jueves en el estadio Nilton Santos.

Para el partido del domingo a las 16 horas en el estadio Mineirao, el técnico mantendrá la expectación hasta el final y sólo confirmó la titularidad del paraguayo Roberto Gatito Fernández en el arco en desmedro del lesionado Jefferson. Leo Valencia a la expectativa de ser el creador del equipo.