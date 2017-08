Mo Farah conquistó Londres en su despedida y revalidó su título mundial

AFP / El Gráfico Chile

El fondista Mo Farah sigue llevándose los aplausos de los hinchas británicos del atletismo al conservar su título de los 10 mil metros, consagrándose en la apertura del Mundial en Londres 2017, su última oportunidad de competir antes del retiro a los 34 años

El nacido en Somalia y representante de Gran Bretaña finalizó la extenuante prueba en 26 min 49 seg 51/100, su segunda mejor marca de la historia, por delante del ugandés Joshua Chepteei y del keniano Paul Tanui.

Farah logró así su sexto título mundial, en una de las mejores finales de la historia de la competición, que dejó siete corredores con cronos por debajo de los 27 minutos.

La leyenda se agranda con este triunfo, ya que desde los Juegos de Londres de 2012, donde se hizo con el doblete en las pruebas de 5.000 y 10.000 metros, ha ganado las dos pruebas en los Mundiales de Moscú 2013 y Pekín 2015, así como en la cita olímpica de Rio 2016.

Si ganara también el oro en 5.000 metros en este Mundial de Londres 2017, como es su propósito, Farah conseguiría su quinto doblete consecutivo en un gran evento.

No better way to share one of your greatest achievements🥇 ❤️👨‍👧‍👦 #BeTheNext #MoFarah pic.twitter.com/5fLNenraX5

— IAAF World Champs (@IAAFWorldChamps) August 4, 2017