La molestia de Bolt en el Mundial: "No estoy contento con los tacos, son los peores que he tenido"

El jamaicano Usain Bolt superó sin problemas su primera salida a la pista en el Mundial de Londres 2017. El Rayo salió este viernes a enfrentar las clasificatorias de los 100 metros planos y se quedó con el primer lugar de la serie con un tiempo de 10.07 segundos.

Sin embargo, pese a que ganó su clasificación y pareció no tener mayores incovenientes, el jamaicano dejó en claro su molestia por un detalle que lo hizo salir mal y comenzar más lento de lo normal, obligándolo a repuntar sobre el final para vencer.

“Estuve muy mal, tropecé al dejar los tacos de salida. No estoy muy contento con estos tacos, creo que son los peores que he tenido en mi vida. Tengo que ver esta salida porque no me puede pasar otras vez, los tacos eran poco estables, temblorosos. Cuando hice el calentamiento te echaban hacia atrás y no es a lo que estoy acostumbrado, no son robustos o firmes”, señaló Bolt.

“No corrí como quería, pero la forma en que me recuperé y entré de nuevo en la carrera muestra que estoy en una forma decente. Tras las semifinales, veré mejor cómo me encuentro”, agregó.

Ahora, este sábado, Usain Bolt correrá las semifinales para ir en búsqueda de su primera medalla en la última competencia que tendrá antes del retiro: “mi papá quiere que continúe pero me hace feliz retirarme tras un Mundial”, afirmó el jamaicano.