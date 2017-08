Mauricio Pinilla quedó feliz con su redebut y no titubea: "La U es favorita por historia"

Mauricio Pinilla sorprendió a todos los hinchas azules al aparecer como titular en el partido que la Universidad de Chile derrotó a Deportes Temuco por 2-1 y, pese a no anotar, demostró que está en buena condición física jugando los 90 minutos.

Ovacionado por el público y con la mochila de volver al Nacional tras diez años, el delantero entró a vivir la fiesta de su redebut y pudo festejar gracias al doblete que se despachó Gustavo Lorenzetti. Tras el encuentro, mientras era requerido por cientos de fanáticos que querían una fotografía con él, el delantero se dio tiempo de analizar el duro encuentro que tuvieron ante el cuadro Pije y el campeonato que se les viene.

“La U va a hacer un gran campeonato, pero no va a ser fácil y quedó demostrado hoy que dimos vuelta un partido complicado. Tenemos que ir pasito a pasito, estamos bien, creciendo y a de poco tenemos que ir encontrando el ritmo necesario para afrontar el campeonato. El torneo es corto y no puedes perder puntos”, comenzó diciendo Pinigol.

Sobre la opción que tuvo de jugar los 90 minutos y la posibilidad de ser titular en los próximos encuentros, el atacante señaló que “cuando uno entra de titular está la posibilidad de jugar los 90, 45 o menos minutos. Intenté hacer lo mejor posible y me tiene feliz. Hoy recién supe que iba a ser titular, Guillermo (Hoyos) me dijo en el hotel y me mostró lo que quería que hiciera. La idea es seguir acumulando minutos en las piernas, tener más bencina. Vengo de un trabajo físico intenso y necesito minutos en cancha”.

Para concluir, el retornado delantero trazó los objetivos de la U y no titubeó para decir que son favoritos para ganar el Torneo de Transición: “La U es favorita por historia. Somos los rivales a vencer porque somos los campeones y vamos a ser siempre favoritos, pero hay equipos muy competitivos y en un gran nivel. Los rivales están más intensos y corren mucho. La presión tiene que hacer fuerte a la U”.