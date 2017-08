Los playoffs de la Champions tendrá un choque inglés-alemán como plato fuerte

La UEFA realizó este viernes el sorteo de la ronda previa de la Champions League celebrado en la ciudad de Nyon (Suiza).

El plato fuerte será el choque entre el Liverpool -cuarto en la reciente Premier- se enfrentará al Hoffenheim alemán, en un cotejo que enfrenta a clubes de dos de las más potentes ligas de Europa.

En tanto Sevilla de España, cuarto en la reciente liga española, se medirá al Estambul Basaksehir de Turquía en la ronda previa. Jugará el partido de ida como visitante el 15 o el 16 de agosto y la vuelta, como local, el 22 o el 23 de ese mismo mes. Su rival viene de eliminar el Brujas belga en la anterior ronda previa.

El bombo deparó asimismo un duelo estrella entre el Napoli, tercero de la Seria A, y el Niza, tercero de la Ligue 1 y que el jueves se deshizo del Ajax de Ámsterdam en la ronda previa (1-1 en Francia; 2-2 en Holanda).

Los 10 ganadores de esta eliminatoria accederán a la fase final de la Liga de Campeones junto al resto de 22 equipos ya clasificados.

