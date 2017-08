Los futbolistas chilenos tuvieron un favorable sorteo en la Europa League

Se realizó el sorteo de los playoffs de la Europa League, último escollo antes de la fase de grupos, y fue muy favorable para los equipos donde militan jugadores nacionales, en una ceremonia realizada en Nyon (Suiza).

En primer término, Dínamo Zagreb croata de Junior Fernandes y Ángelo Henríquez se verá las caras con Skenderbeu de Albania.

Por otro lado, Fenerbahçe de Mauricio Isla será rival del Vardar de Macedonia, club que viene de ser eliminado y goleado en la tercera ronda clasificatoria para Champions League por el Copenhague danés.

Por último, Apollon Limassol de Chipre, donde milita Jason Silva, se enfrentará al Midtjylland danés, acaso el rival más fuerte de entre los rivales de los equipos con presencia nacional.

Los duelos más interesantes de la segunda competencia más importante del Viejo Continente son los cruces entre Ajax/Rosenborg; Brujas/AEK; Panathinaikos/Athletic y Utrecht/Zenit.

Los partidos se disputarán el 17 y 24 de agosto, ida y vuelta, respectivamente. Los ganadores de las 22 llaves pasarán a la fase de grupos del certamen.

The official result of the #UEL play-off draw ⚽️👇

Best tie? pic.twitter.com/jXLJEPVG0x

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 4, 2017