Gabriel Suazo y la posible partida de Rivero: "Octavio es un muy buen jugador, pero tenemos recambio"

En Colo Colo poco a poco comienza a reinar la calma. Tras semanas turbulentas donde se cuestionaba la continuidad del entrenador Pablo Guede, a raíz de las dudas que sembraban los resultados y el juego exhibido, ahora la felicidad se instaló en Macul, aunque de igual modo se mantiene la preocupación.

Así lo expresó el volante Gabriel Suazo: “Queremos tener regularidad con varios partidos con buen juego, ganando y esperamos mantener eso ya que no comenzamos bien el campeonato“, dijo el Sub 20 en conferencia de prensa en el estadio Monumental, remarcando que “todos queremos esa racha de tener varios partidos seguidos con triunfos y es lo que queremos lograr ahora en el campeonato“.

Más allá de los resultados en cancha, una materia que produce preocupación en el Cacique es la posible partida del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien maneja una oferta de Belgrano de Córdoba. Ante el potencial éxodo del charrúa, el formado en Pedrero estableció que “cualquier compañero que pueda partir es una baja. Octavio es un muy buen jugador, nos aporta mucho, pero tenemos recambio con Andrés Vilches, con Luis Salas y también se incorporó Nicolás Orellana“.

Publimetro.cl Jorge Valdivia protagoniza trailer del PES 2018 con gol a la U El popular videojuego lanzó este adelanto con el volante de Colo Colo marcándole al archirrival. Además, en el video se aprecia a David Pizarro y Lorenzo Reyes.

En otra materia, los albos recuperaron al zaguero Matías Zaldivia, quien tras estar de baja desde febrero pasado a raíz de una larga lesión, podría reaparecer el domingo en el duelo ante O’Higgins en Rancagua. Ante la recuperación del ex Arsenal, Suazo destacó que “nos aporta mucho para tener una defensa muy sólida. Está al cien por cien para jugar y cuando le toque jugar en cualquier partido, será un aporte“.

Al canterano también se le consultó por las fuertes declaraciones de Mark González en contra del director técnico de Colo Colo, Pablo Guede, ante lo que respondió lo siguiente: “no sé porque salió a hablar así. Cada uno tiene su opinión al respecto, respeto su opinión y le deseo lo mejor. No tengo mucho interés sobre esa opinión de Mark“.

Quien fuera parte de la Roja Sub 20 durante el Sudamericano de la categoría celebrado en enero pasado en Ecuador, viene de convertir un gol ante Deportes La Serena por Copa Chile, sin embargo ante O’Higgins el domingo no podrá estar por suspensión. Más allá del último punto, Suazo comentó que “me siento muy feliz por tener más continuidad y jugar más partidos. Pero me lo tomó con tranquilidad y trabajo día a día para ser titular o sino, para apoyar al equipo desde la banca“.