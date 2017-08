Salas tras la derrota: "No tuvimos herramientas para doblegar la defensa de Unión"

El técnico de Universidad Católica, Mario Salas, reconoció que su equipo no hizo un buen partido en la derrota 1-0 ante Unión Española, por la segunda fecha del Torneo de Transición.

“No fue un buen partido. Nunca encontramos el camino para doblegar la disciplina táctica de Unión Española”, analizó el adiestrador, quien añadió que “el segundo tiempo, con el gol tempranero de ellos, se reafirmó el buen accionar defensivo de Unión. Hoy no tuvimos las herramientas para doblegar la defensa de Unión“.

Salas no quiso culpar a las tarjetas rojas de Benjamín Kuscevic y Luciano Aued de la derrota y aseguró que “las dos expulsiones, más allá que si fueron acertadas, no influyeron y creo que nuestro cometido no pasó por el arbitraje“.

Consultado si piensa en cambiar el esquema de juego en busca de goles, el entrenador cruzado indicó que no lo tiene contemplado. “Lo peor que podemos hacer ahora es caer en el nerviosismo de la hinchada y de los medios. Hoy no fue un buen partido, no tuvimos las herramientas y Unión nos hizo ver muy mal. Vamos a buscar la forma y tratar de mejorar para hacer un mejor equipo la próxima fecha”, dijo.

Asimismo, sobre la falta de gol del uruguayo Santiago Silva, dijo que “son desafíos. En este partido, en general, nuestros delanteros no fueron muy alimentados, hay problemas en la generación de la jugada (…) lo peor que puede pasar es perder el norte y caer en el nerviosismo”.

Finalmente, sobre este fallido inicio de torneo con un solo punto, el “Comandante” aseguró que “ahora vamos a ver de qué estamos hechos. Estoy convencido de que vamos a salir adelante. Nos duele, no estamos preparados para perder, pero no vamos a renunciar (a nuestro juego)”.