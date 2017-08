El Morelia de los chilenos sólo igualó ante Santos Laguna en una nueva fecha de la Liga MX

En el inicio de la jornada 3 de la Liga MX este viernes 4 de agosto, el Morelia de los nacionales Sebastián Vegas, Diego Valdés y Rodrigo Millar no pudo superar a Santos Laguna y sólo igualó 1-1. En los Monarcas fueron titulares los ex Audax Italiano, mientras que el Chino no fue citado. El volante jugó todo el compromiso y el central fue reemplazado a los 46′ por Carlos Rodríguez.

En el estadio Morelos fue la visita quién abrió el marcador con tanto de Diego de Buen (40′). El empate para los dirigidos por Pablo Marini (ex Audax Italiano) llegó por intermedio del ex delantero de O’Higgins y Cobreloa, Gastón Lezcano (84′).

Con este resultado, el equipo donde brillara Reinaldo Navia aún no sabe de triunfos tras cosechar tres empates en los primeros partidos de la liga azteca, ubicándose en la décima posición a cuatro unidades del líder Monterrey.