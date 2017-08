Mundial de Atletismo: Las mujeres sacan la cara por Chile en la pista

Chile tendrá ocho representantes en el Mundial de Atletismo de Londres, con tres mujeres que competirán en la pista del estadio Olímpico y cinco hombres que lo harán fuera de ella.

Los maratonistas serán los primeros en ver acción, mientras que las cartas femeninas “saltarán a la cancha” durante la semana.

Los marchistas cerrarán la participación nacional el domingo 13.

A continuación, las expectativas de las féminas criollas.

Natalia Duco: “A competir como una guerrera, la mente lo es todo”

Clasificar a Londres 2017 ha sido “una de las pruebas más fuertes que he tenido como deportista”, cuenta Natalia Duco. La balista tuvo que superar una operación en el hombro derecho tras Río 2016, lo cual no fue sencillo.

Sin embargo, ya está recuperada y de vuelta en la élite planetaria. Ahora espera demostrarlo en su quinta cita orbital.

“Ya fui dos veces finalista mundial y voy con las mismas expectativas, pero con una mente más fuerte y más experiencia”, advierte la sanfelipeña.

Como es característico en ella, apela a la garra. “Lo dejaré todo en el foso, como siempre”, anticipa la carta más esperanzadora de la delegación nacional.

“A disfrutar y amar el lanzamiento de la bala, y competir como una guerrera, porque la mente lo es todo”, cierra.

Isidora Jiménez: ¿Puro marketing? “Cada persona es libre de pensar lo que quiera”

Isidora Jiménez no llega con grandes expectativas. Aunque la hernia discal que la afectó durante los últimos meses ya no le duele, ésta no le permitió prepararse de forma adecuada.

La velocista clasificó a última hora a la cita planetaria, por la vía del ranking. Por ello, es cautelosa en cuanto a su objetivo en Londres.

“Iré a dar lo mejor de mí, sin olvidar que en este año he corrido entre 23.60 y 23.30, no 22.95 como en otros años”, advierte la penquista. “El atletismo es justo, uno corre lo que entrena”, complementa.

Sobre la posibilidad de un giro radical en su carrera, la Isi lo descarta. “Correr 400 metros es muchas veces parte de mi plan de entrenamiento, pero no me cambiaré de prueba”, avisa.

Por último, les responde a quienes sostienen que es puro marketing: “Cada persona es libre de pensar lo que quiera. Yo tomo lo que es constructivo para mí”.

Karen Gallardo: “No sé por qué nos quieren jubilar a todos”

Pese a que Karen Gallardo no alcanzó el registro mínimo, tenía fe en sellar su boleto por la vía del escalafón mundial. Por ello, esperó con confianza el desenlace, el cual fue positivo.

“Como equipo, teníamos la intención de clasificar por marca, pero lamentablemente no lo logré”, admite. “Sí contábamos con la clasificación por ranking”, agrega.

Cuando se confirmó su presencia en Londres, por fin pudo enfocarse de lleno en su preparación. Su objetivo apela al patriotismo.

“Mis expectativas son representar de la mejor manera posible al país y dar todo en cada uno de los lanzamientos”, advierte.

Sobre su futuro, avisa que tiene cuerda para rato: “No sé por qué nos quieren jubilar a todos. No pretendo que éste sea mi último Mundial, sino seguir hasta Tokio 2020 y motivarme para los Panamericanos del 2023”.



