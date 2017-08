La promesa de Neymar a los fanáticos del PSG: "He venido aquí para hacer historia"

El Gráfico Chile / EFE

El brasileño Neymar proclamó este sábado, en su presentación ante la hinchada del Paris Saint-Germain en el estadio Parque de los Príncipes, que ha llegado al club francés “para hacer historia”.

El jugador, fichado del Barcelona por 222 millones de euros, recibió la fervorosa bienvenida de decenas de miles de aficionados del PSG, congregados en el estadio desde horas antes del comienzo del primer partido liguero frente al Amiens.

“Paris est magique”, dijo Neymar en francés, antes de lanzar, en el mismo idioma, el grito de guerra que distingue al club parisino “Ici c’est Paris!” (“¡Esto es París!”).

Tras dirigir unas breves palabras a la hinchada, que lo interrumpía con nuevos cánticos que ya lo tienen como destinatario, Neymar dio una vuelta al estadio lanzando balones y acompañado por un grupo de niños.

Cabe recordar que el ex hombre del Santos tuvo que ver desde la tribuna el debut en la liga de sus compañeros, pues la Ligue One no recibió el pase internacional de la Federación Española de Fútbol antes de la medianoche del viernes.

La presentación del astro será coronada por la iluminación con los colores de París y de Brasil de la Torre Eiffel. “Estoy feliz, encantado con este nuevo desafío. Necesitaré el apoyo de ustedes”, dijo Neymar a sus aficionados en la presentación.

Por su parte, el presidente del PSG, el catarí Nasser al Khelaifi, que también fue ovacionado por el público, agradeció al jugador por haber elegido París como su nuevo destino, pero le instó a partir de ahora “a trabajar, porque hay que ganar muchos trofeos”.