Con Neymar en las tribunas: Cavani y Pastore brillaron en el debut del PSG en la Ligue One

El París Saint Germain de Neymar comenzó de buena forma la Ligue One 2017-2018 derrotando 2-0 al Amiens, cuadro recién ascendido a la serie mayor de Francia. En los capitalinos no estuvo en cancha el crack brasileño, ya que su transfer (Certificado de Transferencia Internacional) no llegó antes de la media noche de ayer viernes.

Con el ex atacante de Barcelona en las tribunas del estadio Parque de los Príncipes, el equipo dirigido por Unai Emery encontró los tantos del triunfo en otras dos figuras sudamericanas del PSG: Edinson Cavani (42′) y Javier Pastore (80′).

El delantero uruguayo recibió un centro de Dani Alves, eludió a su marcador y definió con un zurdazo cruzado para abrir el marcador, mientras que el argentino selló todo empujando en el área un balón tras pase de Cavani. En la jugada previa, el italiano Marco Verratti le dio una exquisita habilitación al charrúa.

En su próxima jornada de acción en la Ligue One, el poderoso PSG deberá enfrentar en calidad de visitante al Guingamp. Aquel partido está programado para el domingo 13 de agosto y se espera que allí Neymar haga su estreno por los colores del conjunto parisino.