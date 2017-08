Las dos interpretaciones que le dio Bielsa al fichaje de Neymar en PSG

Cuando Marcelo Bielsa habla hay que escucharlo. El entrenador argentino del Lille siempre expresa su sabiduría más allá de la cancha en las conferencias de prensa y esta vez no fue la excepción, al proponer dos lecturas posibles para el fichaje del brasileño Neymar por el París Saint Germain desde el punto de vista de la economía social.

“Hay dos formas de interpretar lo que se paga por algo o por alguien. Si consideramos lo que él (Neymar) aporta o produce, lo que se ha pagado no es exagerado. Según esta lógica, Neymar no es caro“, analizó.

Sin embargo, los grandes precios que se están pagando en el mercado de fichajes obliga al ex entrenador de La Roja a enseñar otra postura: “Luego hay otras interpretaciones que tienen que ver con la parcela social y a las que es fácil recurrir para criticar este tipo de traspasos“, analizó el técnico, en la que fue su primera conferencia de prensa desde su presentación a finales del pasado mes de mayo.

Preguntado por este traspaso histórico, Marc Ingla, director general del Lille y ex vicepresidente del Barcelona, se mostró entusiasta.

“Es muy excitante, se trata de una gran noticia para el fútbol francés. Creo en la Ligue 1 y en su capacidad para producir nuevos talentos. Neymar será una gran impulsor de la imagen de este campeonato y de sus audiencias. Es necesario que el fútbol francés se proyecte porque valdrá la pena. Aquí hay mucha intensidad, es el torneo más parecido a la Premier”, indicó el catalán.

El Lille debuta el domingo frente al Nantes, mientras el París Saint Germain de Neymar comenzó de buena forma la Ligue One 2017-2018 derrotando 2-0 al Amiens, cuadro recién ascendido a la serie mayor de Francia. En los capitalinos no estuvo en cancha el crack brasileño, ya que su transfer (Certificado de Transferencia Internacional) no llegó antes de la media noche de ayer viernes.