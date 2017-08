Seymour toma protagonismo: "Con la confianza del DT he ido entendiendo la idea de juego"

El mediocampista de Universidad de Chile, Felipe Seymour, jugó su primer partido como titular desde su regreso a los azules, el pasado viernes ante Deportes Temuco, y tras el compromiso se dio el tiempo de agradecer al técnico Guillermo Hoyos por la confianza, además de confesar que ha ido aprendiendo la metodología de trabajo del entrenador en la U.

“Lo he conversado con Guillermo. Yo no estuve en la pretemporada y en lo físico todavía me estoy poniendo a punto, pero creo que ya con la confianza que me dio, voy entendiendo más la idea de juego y en lo personal muy contento por haber salido como titular“, señaló el volante.

Por otra parte, el ex Unión Española reiteró lo complejo que será el torneo de Transición luego de las dos trabajadas victorias en las primeras dos fechas, siendo los temuquenses uno de los con mejor juego que tendrá el certamen nacional.

“Ha quedado demostrado que va a ser un campeonato muy difícil, que los equipos están todos muy bien preparados. Temuco es un equipo que juega muy bien y de gran calidad, pero lo importante es tener tres puntos de local, quedamos con seis y sabemos que todos los partidos son así”, añadió Seymour.

Por último, el mediocampista campeón con la U en el Apertura 2011 valoró el apoyo de la hinchada universitaria la fría noche del viernes, y donde asistieron cerca de 33 mil personas al Estadio Nacional. Aparte, el volante se refirió a la titularidad de Mauricio Pinilla en la segunda fecha.

“Lo sigo diciendo que estoy muy contento por el cariño de la gente. Venir un viernes en la noche, con este frío y tener este marco de público es impresionante. Da igual el frío“, manifestó el futbolista de 30 años.

“Es así, el equipo lo sabemos en el camarín antes de empezar el partido así que estaba ansioso, tenía muchas ganas de jugar y creo que hoy lo demostró en cada pelota que dio el 100%”, cerró.