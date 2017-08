¿Preparando el adiós? Alexis Sánchez no fue citado para la final de Community Shield

Arsene Wenger no se complicó para el duelo ante Chelsea por la Community Shield y decidió no convocar a Alexis Sánchez con la perfecta excusa de que el chileno se integró recién el lunes 31 de julio a los entrenamientos del cuadro Gunner, aunque la decisión profundizó las dudas en torno al futuro del chileno para el próximo campeonato.

Misma suerte corrieron Mesut Ozil y Laurent Koscielny, otros de los referentes del conjunto londinense. Con esta medida, el entrenador francés demuestra que la prioridad para esta temporada es la competición liguera y la Europa League.

Con esto, aumentan los rumores por un posible traspaso del Tocopillano rumbo al Manchester City, París Saint Germain o Mónaco, los favoritos de la prensa inglesa a la hora de especular con su futuro.

La apuesta finalmente fue ganadora para el técnico francés que vio como su equipo respondió a cabalidad y tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, en definición a penales se quedó con la primera competición de la temporada.

