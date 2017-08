El Team Chile tuvo su estreno en Londres 2017 con un top 50 en el maratón

La participación de atletas nacionales comenzó este domingo en el Mundial de Atletismo Londres 2017 con el maratón, prueba donde tomaron parte Leslie Encina, Manuel Cabrera y Enzo Yáñez.

El más destacado de los criollos fue Encina, quien remató en la 49ª posición con un tiempo de 2h22’10”. Por su parte Cabrera culminó 55º en 2h24’08”, mientras que Yáñez abandonó la carrera en el kilómetro 28.

El vencedor de la prueba fue el keniata Geoffrey Kipkorir Kirui quien detuvo el crono en 2h08’27”. Completaron el podio el etíope Tamirat Tola (2h09’49”) y el tanzano Alphonce Felix Simbu (2h09’51”).

LESLIE ENCINA ES EL MEJOR CHILENO EN MARATÓN EN MUNDIAL LONDRES. Fue 49no con 2:22.10. Manuel Cabrera logró la 55to 2:24.08. Enzo Yañez DNF pic.twitter.com/CYRDJyLiIB — Team Chile (@TeamChile) August 6, 2017

Tras la carrera, el nacional más destacado señaló que “por las condiciones del circuito y cómo se dio la carrera, estoy bastante contento. Uno aspira a hacer un buen tiempo o un buen lugar, pero hoy las circunstancias fueron muy diferentes”

“Era un circuito de muchas subidas y bajadas. Más encima hubo viento en contra que no dejó avanzar de buena forma. En los últimos kilómetros no me quedaban fuerzas para seguir empujando. Tuve una preparación bastante corta, pero traté de hacerlo de la mejor forma”, prosiguió.