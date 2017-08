Guede y caso Rivero: "Nos comunicó que no tenía la cabeza para este partido, está en otra cosa"

Colo Colo llegó a Rancagua muy diezmado: Luis Salas se fracturó la nariz en el último entrenamiento, Esteban Paredes tenía una molestia en el gemelo y sobre todo por la polémica que temprano provocó la ausencia de Octavio Rivero que no habría querido ser parte del equipo como presión para lograr su salida, entre otras situaciones que afectan a los de Macul.

Sin embargo, el Cacique sacó adelante el duelo y venció 3-1 a O’Higgins en El Teniente con, por ejemplo, Jorge Valdivia y Jaime Valdés jugando como delanteros y la vuelta de Matías Zaldivia quien no jugaba un minuto oficial desde febrero de este año.

Pablo Guede hizo eco de todas estas complicaciones y, tras el duelo en la sexta región, elogió a sus dirigidos por adaptarse a las condiciones adversas que rodearon al encuentro: “Creo que era complicado por todo lo que nos pasó en la semana: “El tema de Salas que se fracturó la nariz en el entrenamiento en un choque fortuito y que el Tanque estaba dolido del gemelo. Tratamos de armar el equipo de la mejor manera, mandar de punta al Mago (Valdivia) y Pajarito (Valdés) para que entren desde la segunda línea tanto Nico (Maturana), (Brayan) Véjar y (Felipe) Campos. Por suerte estos chicos quieren, se va viendo el compromiso que tienen, con ellos mismos y con el club, para jugar en puestos que no son los habituales, es un premio para ellos”, señaló a CDF.

El caso Rivero y la improvisación en Rancagua

La ausencia de Octavio Rivero fue el tema del día en el entorno del Cacique, ya que el uruguayo buscaría salir de la tienda blanca, sin el visto bueno de la dirigencia encabezada por Ánibal Mosa. Guede contó su versión de los hechos: “No sé si es presión. El ayer nos comunicó que no tenía la cabeza para este partido, está en otra cosa. Se lo comuniqué al Presidente y veremos como se resuelve en la semana”, afirmó.

El ex San Lorenzo también aclaró que la ausencia del delantero y otros jugadores cambió toda su planificación: “No es la defensa ideal, vamos a intentar otra cosa porque ya Matías no puede jugar el próximo partido. Demostraron el compromiso y se volcaron por esta camiseta. Los once jugadores me gustaron, nosotros trabajamos demasiado como para improvisar algo en las posiciones de los jugadores. Jamás me hubiera pensado que tenga que jugar un partido con el Mago y el Pajarito de punta, pero se dio así“, enfatizó.

Para cerrar, volvió a ratificar que está cómodo en la banca del Popular: “Yo estoy bien, contento con el compromiso de los futbolistas y pensando en el próximo partido ante Palestino”.

El ex técnico de Palestino se refirió a la situación Matías Zaldivia que volvía tras la grave lesión que sufrió en el verano ante Botafogo por la primera ronda de Copa Libertadores: “Fueron muchas cosas juntas, esto es por obligación no por gusto. Lo pudimos acomodar empezando desde atrás hacia adelante, partiendo con una solidez defensiva con Matías, por ejemplo, que no es fácil. El lleva seis meses parado y la verdad tener el ritmo que tuvo y aguantar a ese nivel es muy bueno. Todo esto también ayudado por Julio (Barroso) que estuvo brillante igual que Claudio (Baeza) en la mitad de la cancha. Uno cuando quiere puede intentarlo pero esta vez no fue por eso“, aseguró.

Luego, ahondó en la situación del ex jugador de Chacarita Juniors: “No iba a jugar Zaldivia, le dije que seguiría esperando pero después cambió todo en 20 minutos del último entrenamiento. No pasa por la confianza, Matías está preparado para jugar como se vio hoy. El tema es que nuestro temor era ver si estaba listo, pensábamos ir dándole rodaje de a poco, en partidos de Copa Chile por ejemplo. Contra Palestino en el sintético no va a jugar, es muy complicado, habíamos trazado un plan con él y ayer en el entrenamiento se cambió todo en 20 minutos”, expresó.

Sobre la conformación del equipo el adiestrador se defendió aludiendo que “Tenemos 5 delanteros fuera, no hay más opciones. Tenemos siete futbolistas en selección, empiezan una gira por Japón. Eso hay que saberlo para entender porque hago estas cosas. Paredes, el tema de Rivero, de Vilches. Muchas veces haces las cosas por que quieres pero esta vez no es así“, finalizó.