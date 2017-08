Mosa y ausencia de Rivero: "Las molestias deben quedar de lado, no actuó bien"

Claramente molesto se retiró Ánibal Mosa del estadio El Teniente pese al categórico triunfo de Colo Colo por 3-1 sobre O’Higgins, es que el presidente de Blanco y Negro todavía no podía digerir que Colo Colo haya tenido que enfrentar el partido sin un centrodelantero por la baja a última hora de Octavio Rivero, supuestamente molesto por no poder salir del club.

Para el dirigente, el actuar del jugador no ayuda a la armonía de un plantel que busca consolidarse y anuncia una reunión para aclarar el tema: “Tendremos una conversación con él, el martes o miércoles con la Comisión de Fútbol y el director técnico para ver por qué fue esta reacción. Las molestias deben quedar de lado cuando hay partidos tan importantes, los problemas deben quedar de lado“, señaló en conversación con Radio Cooperativa.

Publimetro.cl Rivero se bajó a última hora de la convocatoria y desató la molestia de Mosa El presidente de Blanco y Negro desclasificó la información de que la ausencia del delantero sería por la molestia de no poder partir rumbo a Belgrano de Córdoba.

La molestia del delantero uruguayo nace de la negativa de la dirigencia de no vender su pase pese a la oferta de 1.5 millones de dólares que hizo Belgrano de Córdoba, que sin embargo, no satisfizo a Mosa porque el pago se haría en cuotas: “El jugador tiene su valor, tiene muchas condiciones, es joven y puede ser comunitario. El busca la salida del club, pero las ofertas no satisfacen ni en la forma, ni en el fondo al club. Tiene que seguir los lineamientos del club”, agregó el regente.

Mosa reveló que el propio jugador manifestó que no estaba en condiciones anímicas para jugar el duelo en Rancagua, situación que molestó a la directiva que de todas formas no lo sancionará: “No estamos para multar ni sancionar, queremos que los jugadores estén cuadrados con la institución siempre, el club debe estar por encima de todos, no actuó bien”, finalizó.