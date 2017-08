Muñoz quiere desatar su poder goleador en Unión: "Día a día me voy sintiendo mejor"

Con las salidas de Diego Churín y Carlos Salóm durante el último receso del fútbol chileno, en Unión Española renovaron su ataque con dos viejos conocidos del balompié criollo: Gustavo Canales y Carlos Muñoz. El primero, ídolo de la casa, aún se recupera de una lesión, mientras que el segundo ha agarrado camiseta de titular en lo que va de semestre.

Dos partidos en Copa Chile y dos por el Transición ha disputado el ex Santiago Wanderers yendo desde el arranque con los colores hispanos, registrando un gol: el que le convirtió a Unión San Felipe en la ida de la primera ronda de la Copa Chile, en encuentro llevado a cabo en el Lucio Fariña de Quillota.

Sobre su trabajo en el conjunto dirigido por el argentino Martín Palermo, el porteño comentó a Radio Cooperativa que “me he sentido bien, desde que llegué la gente me ha tratado súper bien, Unión es una institución que confió en mí, agradezco toda esa confianza, me he sentido muy cómodo, día a día me voy sintiendo mejor”.

Específicamente sobre lo sucedido en el triunfo 1-0 ante la UC en Santa Laura, Muñoz expresó que “me sentí mejor, más liviano, mucho más suelto, en las pelotas aéreas creo que fueron fundamentales, ayudé al equipo en ese ámbito, ante dos centrales fuertes, altos, yo no tengo esa característica de ser un nueve muy grande, pero trato de ayudar al equipo con mis características”.

De hecho, el ariete que estuvo durante la última temporada en Talleres de Córdoba se quedó con las ganas de gritar gol ante los cruzados, justamente tras una pelota aérea. A los 23 minutos de juego, tras ejecutar una pulcra palomita venció la resistencia de Cristopher Toselli, sin embargo el tanto fue anulado por posición de adelanto.

Para lo que viene, el ex goleador de Colo Colo planteó que “espero seguir subiendo mi rendimiento individual, que lleguen los goles y aportar con ese granito de arena al equipo, pero si el equipo gana y yo no anoto, feliz igual”.