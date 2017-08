Otro menos para Guede: Nómina de la Sub 20 incluye a crack albo

La ANFP reveló la nómina de 18 jugadores que defenderán a la Sub 20 en la SBS International de Japón. En la nómina destaca el nombre de Iván Morales, delantero de Colo Colo, que ya estuvo en el Sudamericano de la categoría que se jugó en Ecuador.

Todo esto, en medio de las complicaciones que tiene el cuadro albo por la falta de delanteros. Pablo Guede, técnico del Cacique, expresó su molestia y señaló que “Es un jugador de Colo Colo y se lo llevan para disputar un torneo en Japón que es preparatorio para 2019, eso me parece peor que no contar con Octavio Rivero, porque es un jugador formado en el club”.

Luego, ahondó: “No se puede hablar, es determinante, no se puede decir nada. Sólo hay que aguantarse. Con los jugadores de selección Sub 20 no se puede decir nada, al contrario que con la Sub 17 y la adulta que tenemos una excelente relación”, aseguró.

Sin embargo, desde el ente rector aseguraron que no era “obligación” ceder a los jugadores. Claro ejemplo de ello es la petición que aceptó por parte de O’Higgins para que Matías Sepúlveda fuera liberado ya que iba a ser tenido en cuenta para el Transición por el cuadro celeste.

Por otro lado, para este torneo fueron nominados jugadores nacidos desde 1999 pensando en el Sudamericano Sub 20 de 2019 que se jugará en nuestro país. En la tierra del sol naciente los nacionales enfrentarán al local, República Checa y el combinado de Shizuoka a partir del 9 de agosto.

Revisa la nómina completa a continuación:

Arqueros

Luis Ureta – O’Higgins

Aaron Díaz – Universidad Católica

Defensas

Nicolás Fernández – Audax Italiano

Diego Ohlsson – Colo Colo

Tomás Alarcón – O’Higgins

Ignacio Tapia – Huachipato

Vicente Fernández – Universidad Católica

Volantes

Ariel Uribe – Santiago Wanderers

Ignacio Saavedra – Universidad Católica

Carlos Villanueva – Colo Colo

Ignacio Núñez – Unión Española

Víctor Mendez – Unión Española

Marcelo Allende – Deportes Santa Cruz

Delanteros

Matías Meneses – O’Higgins

Gabriel Rojas – Santiago Wanderers

Iván Morales – Colo Colo

Gabriel Mazuela – Universidad de Chile

Nicolás Guerra – Universidad de Chile