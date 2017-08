Rivero se bajó a última hora de la convocatoria y desató la molestia de Mosa

Colo Colo necesitaba un centro delantero con urgencia para el partido contra O’Higgins en Rancagua donde buscaban extender el buen momento tras la clasificación en la Copa Chile a mitad de semana. Sin embargo, Octavio Rivero salió sorpresivamente de la nómina a último momento, justo cuando se conoció la información de que Esteban Paredes tenía problemas musculares quedando descartado del partido por la segunda fecha del Transición.

Finalmente el Cacique salió con Nicolás Maturana de “9” a la cancha de El Teniente y el uruguayo habría visto el encuentro desde la tribuna, molesto por la negativa de la directiva de Blanco y Negro a dejarlo partir pese a las ofertas que recibió, primero de Peñarol y después de Belgrano de Córdoba.

Mientras las especulaciones crecían, fue Ánibal Mosa quien confirmó la información y declaró su molestia por la situación: “Me preocupa, me sorprendió, me enteré en la noche (…) No reúne las condiciones que exige Colo Colo para hacer la operación, se lo dijimos a él y su representante“, señaló en conversación con Radio Cooperativa.

Para el directivo el jugador va a tener que retomar la disciplina en el plantel de Pablo Guede, aunque no habló de sanciones por su actitud: “El tiene contrato vigente con el club, jugó de titular el año pasado está considerado. Entiendo que se quiera ir, pero él entiende que debe comprometerse al cien por ciento, como lo hace cualquier profesional“, señaló en las afueras del estadio.

“Hemos tenido muy malas experiencias con los traspasos a Argentina”, fue la sentencia de Mosa para explicar el fracaso de las negociaciones y la última palabra por su parte. Rivero deberá seguir en el Monumental, agregando un nuevo problema al atribulado camarín de Pablo Guede que busca salir campeón del Torneo de Transición.