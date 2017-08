El Paranaense de Pavez sigue en racha al vencer a domicilio al poderoso Palmeiras

Su tercera victoria en línea con la camiseta del Atlético Paranaense consiguió el futbolista chileno Esteban Pavez, quien fue protagonista en el triunfo por la cuenta mínima del Furacão sobre el poderoso Palmeiras, en condición de visita por la fecha 19 del Brasileirao 2017.

El ex hombre de Colo Colo actuó durante los 90 minutos en el encuentro que se disputó en el Allianz Parque de Sao Paulo, actuando como mediocampista central junto al experimentado volante argentino Lucho González.

La victoria para los Curitiba sobre el vigente campeón del fútbol brasileño fue posible gracias al solitario tanto del defensa Thiago Heleno, quien a los 18 minutos venció la resistencia del arquero Fernando Prass.

Desde que llegó a Paranaense, Pavez sólo sabe de victorias. La conseguida ante el Verdao fue la tercera en línea, después de las logradas ante Vasco da Gama de visita (1-0) y frente a Avaí como local (5-0), todas ellas por la Seria de Brasil.

Gracias a este triunfo, el equipo del ex Cacique se ubica en la octava posición de la tabla con 26 unidades, en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

En otro duelo que tuvo acción chilena en la máxima serie del fútbol brasileño, el ex mediocampista de Palestino Leonardo Valencia tuvo su estreno como titular con los colores del Botafogo, en el empate sin goles como visitante ante Cruzeiro.

Quien formara parte del plantel de la Roja durante la Copa Confederaciones 2017 jugó hasta los 76′ y recibió amarilla a los 38′, en el cotejo disputado en el estadio Mineirao. Marcos Vinicius ingresó en su lugar.

Con 25 unidades, el Fogao se intala en la undécima ubicación de la clasificación del Brasileirao, en puestos que dan boletos a Copa Sudamericana.

