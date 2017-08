Emocionante: el Barça venció a Chapecoense que contó con el sobreviviente Alan Ruschel

Barcelona presentó a su plantel 2017-18, ya sin Neymar, en el trofeo Joan Gamper en el estadio Camp Nou de una forma muy especial. Lo hizo enfrentando al Chapecoense de Brasil, elenco que vivió una de las mayores tragedias del fútbol mundial en noviembre del año pasado, con un accidente áereo en el que murió casi todo su plantel.

El Barça derrotó por 5-0 a los brasileños en un partido donde el resultado no importó mucho. Lo que si tiene muy sentido es que Alan Ruschel, uno de los jugadores que sobrevivió al accidente, jugó en el primer tiempo. Fue reemplazado a los 35′ bajo una ovación de todo el recinto.

Los goles del partido fueron de Gerard Deulofeu (min. 6), Sergio Busquets (11), Lionel Messi (28), Luis Suárez (54) y Denis Suárez (75)

Además, los otros dos elementos que salvaron con vida tras la tragedia en Medellín: Jackson Fohlmann y Neto, también estuvieron presentes en la cancha catalana, generando una ambiente único, lleno de emoción.

Apresentação do Neto, Follmann e do Alan Ruschel no Camp Nou! 🏹⚽️💚#VamosChape #JoanGamper pic.twitter.com/VjRVsDvs1a

— Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 7, 2017