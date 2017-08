Colo Colo alargará la tercera fecha del Transición donde la U tendrá una dura salida a Quillota

La tercera fecha del torneo de Transición se disputará hasta el feriado martes 15 de agosto, ya que Palestino recibirá a Colo Colo ese día a partir de las 16:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

La jornada arrancará este viernes, cuando O’Higgins reciba a Unión Española a las 20:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. Para el día sábado uno de los líderes del torneo, Everton tendrá un duro compromiso, puesto que visitará a Universidad Católica a partir de las 18:00 horas.

Mientras que para el domingo, el otro puntero, Universidad de Chile irá a Quillota para enfrentar al siempre complicado San Luis en el césped sintético del Lucho Fariña a partir de las 12:00 horas.

Revisa la programación de la tercera fecha

Viernes 11 de agosto

20:00 horas, O’Higgins vs. Unión Española, estadio El Teniente.

Sábado 12 de agosto

12:00 horas, Curicó Unido vs. Santiago Wanderers, estadio La Granja.

15:30 horas, Deportes Temuco vs. Huachipato, estadio Germán Becker.

18:00 horas, Universidad Católica vs. Everton, estadio San carlos de Apoquindo.

Domingo 13 de agosto

12:00 horas, San Luis vs. Universidad de Chile, estadio Lucio Fariña.

15:30 horas, Universidad de Concepción vs. Deportes Antofagasta, estadio Ester Roa.

18:00 horas, Audax Italiano vs. Deportes Iquique, estadio Bicentenario La Florida.

Martes 15 de agosto

16:00 horas, Palestino vs. Colo Colo, estadio Bicentenario de La Florida