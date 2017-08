Orión comparó Santiago con Estados Unidos: "Los argentinos que están acá se han hecho chilenos"

Agustín Orión, portero de Colo Colo, se mostró “muy feliz” y “contento” de estar en Chile, tras un difícil período en el arco de Racing Club en Argentina, destacando su vida en Santiago durante este mes y medio en el país.

En una extensa entrevista, Orión analizó de forma muy positiva en el país y aseguró que está muy cómodo en Santiago, la que comparó con estar viviendo en Estados Unidos.

“Estoy muy contento, feliz de estar acá. Lo estamos pasando muy bien. Por suerte los resultados están acompañando, así que estamos en plenitud. Estamos muy bien“, sentenció en conversación con Closs Continental.

“Es una ciudad muy tranquila y organizada. Tienen un estilo de vida parecido a Estados Unidos, copian mucho el estilo de vida americano, la calidad de vida es muy buena. Los chicos que están acá comentan que les gusta mucho, de hecho muchos ya se han hecho chilenos”, añadió.

En esa línea, el ex Boca Juniors destacó que “además, estamos muy cerca de la Argentina, no sé se me había sorprendido por lo que me dijeron. Había hablado con Gastón (Fernández) y me dijo que Santiago era hermoso. Lo estoy comprobando“.

“La exigencia es campeonar”

En esa línea, Orión también realizó comentarios muy positivos sobre el presente que vive el Cacique, con el cual ya conquistó un título en la Supercopa ante Universidad Católica.

“Ganamos la Supercopa de buena forma, ganamos a O’Higgins que era muy difícil. El equipo está muy bien, de buena forma, seguramente vamos a pelear el campeonato“, analizó.

“Colo Colo es el equipo más grande y popular de Chile. Casi el 70% de la gente que vive en Chile es de Colo Colo, juegas siempre con la cancha llena, incluso de visita“, prosiguió.

Por último, reveló que “acá la exigencia es campeonar, en un club en el que no te falta nada. Las instalaciones son monstruosas en todas las áreas, es un club de maravilla, espectacular, y por eso estoy contentísimo. El recibimiento fue muy lindo y por suerte los resultados han acompañado“.