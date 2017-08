Thomas Rodríguez, el hijo del Leo que es opción para la Roja: "Me asemejo a Mauricio Isla"

Leonardo Rodríguez, ídolo de Universidad de Chile, comenzó y terminó su carrera en Lanús. En el clásico rival del Granate, Banfield, hizo su estreno en el profesionalismo en noviembre del 2015 su hijo Thomas, quien estuvo en el Taladro hasta hace un par de semanas, cuando el Genoa pagó cerca de 500 mil dólares por el 85 por ciento de su pase.

Nacido en nuestro país, cuando su papá deslumbraba con la U en el pecho, el carrilero por derecha sabe que la visibilidad del Calcio es una vitrina atractiva para entrar a la lista de “seleccionables”. ¿De la Roja o de la Albiceleste? Eso está por verse.

¿Cómo han sido estos primeros días en Génova?

Muy movidos, porque salió todo rápido. Yo estaba haciendo la pretemporada con Banfield y una mañana me comunican que las negociaciones se habían adelantado, y cuando termino de entrenar en el primer turno, me avisan que se había cerrado. El Genoa me pide viajar el mismo día y me tuve que ir al aeropuerto en la tarde. Todavía me estoy adaptando, pero por suerte hay muchos argentinos que me están ayudando, como Gio Simeone, que es muy amigo mío.

Este paso a Italia te da visibilidad para posiblemente ser nominado a alguna selección…

Sí, pero recién llego. Si bien es un paso muy importante el que acabo de dar, no alcanza. Para que eso pase, tengo que demostrar acá, no sólo venir.

¿Sigues abierto a cualquiera de las dos selecciones?

A mí me tocó jugar en las selecciones juveniles argentinas y después no tuve ningún contacto. Como siempre digo, tengo el corazón en los dos países, porque si bien fui mayormente criado en Argentina, nací en Chile y sé todo lo que mi papá vivió allá, lo importante que fue. Mi familia y yo le tenemos un cariño muy grande.

En el caso de un llamado, ¿decidirías por la primera selección que lo haga o tienes alguna preferencia?

La verdad es que no me he puesto a pensar en eso, porque como bien dice mi papá, a quien escucho mucho, esas cosas se analizan en el momento, si es que llegan, porque les tocan a pocos jugadores. Mi cabeza tiene que estar puesta en rendir acá, en una liga muy complicada, tengo que estar enfocado en eso para que vengan más cosas buenas.

¿Has tenido algún contacto con Pinto Durán?

Tuve contactos en las juveniles en más de una ocasión, en la sub 15 y 17. En un momento lo quisimos llevar adelante, pero por unos papeles que me faltaban, no me daban los tiempos para llegar a los torneos. Después de eso no tuve más.

¿Tienes claro que llegando a Italia te van a estar siguiendo más de cerca no?

Sí, eso sin duda, porque es una de las ligas más importantes del mundo. Uno va a ser más observado, así que tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y nunca conformarme.

¿A qué selección prefiere tu papá para ti?

Él siempre me ha apoyado en todo y puede dar su opinión, pero la verdad es que él quiere a las dos. Cuando tocó la situación de Chile que después no se terminó dando, estaba feliz, y también con Argentina, porque a él le tocó jugar ahí y sabe lo lindo que es. Son dos selecciones muy importantes y es un privilegio haber sido llamado a las juveniles, pero el fútbol se trata de lo que viene.

¿Has soñado jugar con Alexis y Vidal, o con Messi y Mascherano?

Me has nombrado a los mejores jugadores del mundo en la actualidad. Son monstruos e imaginarse jugando al lado de ellos es más un sueño, pero eso tiene el fútbol, que si trabajas se puede hacer realidad.

Para que te conozcan mejor en Chile, ¿a quién te pareces de la Roja?

A mí me gusta mucho Mauricio Isla, pero él juega un poquito más atrás que yo. Si bien es buenísimo tanto en defensa como en ataque, yo suelo jugar un poco más adelantado. Él recorre toda la banda y acá en Italia se usa bastante eso, así que de la manera en que jugaré aquí, con 3-5-2, me parece que es al que más me asemejo.

Tu posición específica es volante por derecha, quizá el puesto menos seguro en la selección chilena, donde han jugado Fuenzalida o Puch, por ejemplo…

Los conozco, son muy buenos jugadores. Jugar en una selección no es fácil y la chilena está cada día más competitiva, por lo que cuesta ganarse un lugar, pero por algo están ahí. Mi objetivo es hacer las cosas bien acá para llegar al nivel de ellos.

¿Este objetivo es a largo plazo o te imaginas en Rusia 2018?

El fútbol es muy rápido y todo pasa de repente. No hay tiempo para pensar tanto a largo plazo y siempre doy lo mejor de mí para que las cosas se den lo antes posible, pero sin desesperarme.

Leo y Thomas de azules / Gentileza

“Si me preguntan un sueño, me imagino saliendo al estadio de la U con la camiseta puesta y la cancha llena, como siempre”

En Banfield te dirigió Falcioni, quien no dejó una buena imagen en la Católica. ¿Qué opinión tienes de él?

Lo tuve más de un año y para mí fue importante. Si bien con él me tocó alternar, porque a veces jugaba y otras no, es un técnico de experiencia, el más ganador en la historia del club, y a muchos de los jóvenes que salimos de ahí nos dio mucha confianza.

¿Y del Tanque Silva, que no ha podido hacer tantos goles en la Católica como en Banfield?

Era el referente junto a Walter Ervitti para nosotros, que éramos un plantel joven. Ellos eran los capitanes, los encargados de llevarnos hacia adelante. Por su gran rendimiento Santiago se fue a Chile, en un muy buen nivel físico y de juego, y espero que lo antes posible pueda empezar a demostrarlo en la Católica, porque es un grandísimo jugador.

¿Qué sabes de Pinilla, que acaba de dejar el Genoa para volver a la U?

A Pinilla me lo crucé dos días, justo cuando llegué él se estaba por ir. Además de la clase de jugador que es, sé la alegría que tenía por volver. Yo, que soy hincha de la U, siento una felicidad enorme de que un futbolista de tanta jerarquía y tantos años en Europa vuelva y lo haga en plenitud. Ojalá nos dé muchas alegrías.

¿Jugar en la U está dentro de tus planes futuros?

Uno de los sueños máximos que tengo es pasar por la U. de Chile en algún momento de mi carrera, porque soy hincha. Si me preguntan un sueño, me imagino saliendo al estadio de la U con la camiseta puesta y la cancha llena, como siempre.

¿Quién es mejor, Thomas o el Leo?

Somos muy diferentes. Él, seguramente, es mucho más por todo lo que hizo. A mí me falta un montón, pero comparando el juego, él era un volante de creación muy talentoso jugando a las espaldas, con un enorme pase filtrado y una gran visión, y yo soy un externo que recorre la banda. Si me tengo que quedar con alguien, es con él, por su carrera.