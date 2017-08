La UC apelará a la polémica expulsión de Luciano Aued ante Unión Española

Una de las acciones más polémicas del triunfo de Unión Española sobre Universidad Católica en la segunda fecha del torneo de Transición fue la expulsión de Luciano Aued, quien recibió tarjeta roja tras una supuesta infracción sobre César Pinares.

La acción no solo generó que la UC que quedara con un jugador menos en el campo sino que también al momento de caer sobre el volante hispano, Aued se fracturó una costilla por lo que estará fuera de las canchas varias semanas.

Y este lunes, el mediocampista argentino asistió a conferencia de prensa donde confirmó que la dirigencia de Cruzados apelará a la tarjeta roja que recibió del juez Carlos Ulloa.

“Respecto a la jugada fue una acción del juego. El árbitro me termina expulsado un poco por la exageración de Pinares. En la televisión se ve claro que ni siquiera lo llego a tocar. Lógicamente no la comparto (decisión del juez) al igual que el club, que tomará las medidas que corresponden para apelar (…) patino y caigo arriba del talón del jugador de Unión y termino fracturándome la costilla“, sostuvo el jugador trasandino.

Aued también analizó la derrota ante los hispanos y afirmó que el finiquito es algo que realmente preocupa al interior de San Carlos de Apoquindo, sobretodo por lo ocurrido en el arranque del certamen.

“No fue el partido que queríamos. Nos merecíamos más. Nos está costando terminar la jugada. No hay mucho más que decir. No estamos aportando para que Santiago (Silva) tenga ocasiones claras. Depende del equipo resolver la situación y generar ocasiones para él y todos los atacantes que tenemos“, comentó el ex Racing.

Para finalizar, el volante adelantó lo que será el partido de este miércoles ante Rangers por la Copa Chile, en el cual ganaron por 1-0 en la ida disputada en Talca y que cuya revancha fue suspendida por la nieve en julio. “Hay trabajo y ganas para revertir la situación. No tengo dudas que en el corto plazo vamos a salir adelante. Tenemos una revancha rápido. Tenemos el duelo por Copa Chile y luego nuevamente de local. Son dos lindos partidos para acomodarnos y sumar de tres”, concluyó el jugador de la UC.