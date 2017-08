"Gana Televisa": Castillo se enojó por los errores arbitrales en el clásico ante América

Nicolás Castillo fue uno de los puntos altos que tuvo Pumas en el clásico que perdieron por 2 a 1 ante América y convirtió el único tanto de su equipo, alcanzando dos goles en la presente temporada de la Liga MX y ya suma dos goles en la Liga MX.

Sin embargo, pese a su conquista, el ex jugador de Universidad Católica no quedó para nada conforme con la derrota y se lanzó contra el arbitraje, quien cobró dos penales en favor de las Águilas y no sancionó uno para los Pumas.

Por lo mismo, Castillo se descargó en su cuenta de Instagram e, incluso, posteó un reclamo contra la cadena televisiva Televisa, dueños del América y de los derechos de transmisión de varios clubes de México: “Robo en el Azteca. Penal inexistente y un sabor a robo invaden el Azteca. Si bien nuestro equipo no fue más, no merecía perder. Una vez más el fútbol se empaña de americanismo y corrupción. Pumas contigo siempre”.

Y luego subió “¡En el América vs pumas…gana Televisa!”.