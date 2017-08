Luciano Aued fue absuelto en la UC por la expulsión ante Unión Española

Buenas noticias para Mario Salas. El Tribunal de Penalidades de la ANFP absolvió al volante de Universidad Católica, Luciano Aued, por la tarjeta roja recibida el sábado pasado frente a Unión Española por la segunda fecha del Torneo de Transición.

De esta forma, el argentino queda habilitado para jugar frente a Everton este fin de semana por la 3ª fecha (sábado a las 18:00 horas). En tanto, Benjamín Kuscevic fue sancionado con una fecha de suspensión.

El propio Aued se había defendido de la tarjeta roja, confirmando que el club iba a apelar a la sanción. “No me parece que tenga que tener un antecedente de la tarjeta roja con expulsión directa, cuando realmente no lo ameritaba, no sé si una tarjeta amarilla, porque paso muy lejos del jugador”, había declarado.