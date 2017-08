Amonestación y veto al representante: las medidas que tomó Colo Colo por caso Rivero

Colo Colo cortó de raíz el conflicto con el delantero uruguayo Octavio Rivero, tras su frustrado traspaso a Belgrano de Córdoba y la serie de episodios que terminaron con una “teleserie” entre el club y el jugador.

Ahora, el elenco albo publicó un comunicado donde da a conocer su postura sobre el tema, destacando que le hizo llegar una “amonestación por escrito” al charrúa por su accionar y además vetó al representante de Rivero, Federico Pamparatto.

“La Comisión Fútbol se reunió hoy martes con Octavio Rivero, a quien se le manifestó el malestar de la institución frente a su actitud de solicitar su exclusión de la nómina para el partido contra O’Higgins. En esa línea, se le hizo llegar a Rivero una amonestación por escrito“, indicó.

En esa línea, expresó que “al faltar el respeto a nuestra institución, el señor Federico Pamparatto, representante de Rivero, ha quedado inhabilitado de sostener cualquier tipo de relación profesional con Colo Colo“.

Fin a las conversaciones

Por otro lado, el Cacique informó que “la institución ha dado hoy por finalizadas las conversaciones con el Club Atlético Belgrano, de cara a una posible transferencia del jugador y velará por el cumplimiento cabal de la relación contractual vigente entre Octavio Rivero y el club”.

“Hemos tomado esta decisión a la luz de las lamentables declaraciones publicas hechas tanto por el jugador como por su representante, las cuales no se ajustan a la verdad y son impropias de la debida relación profesional que debe existir con una institución con la historia y el prestigio de Colo Colo“, añade.

No se quedó allí y además informó que “sostenemos de forma categórica que los términos de una eventual salida del jugador Rivero no han cambiado en ningún momento. Nuestro club ha actuado siempre de buena fe, apegándose a lo estipulado contractualmente, y aclara que a la fecha no ha llegado oferta alguna que satisfaga los intereses de la institución. Esta directiva está en todo derecho de hacer valer los intereses de Colo Colo“.

“Respecto de la propuesta de Club Atlético Belgrano, el propio club argentino comunicó ayer por escrito a nuestro presidente que no está en condiciones de haber frente al desembolso de US$ 1,5 millones al contado por el 50% del pase del jugador Rivero, condición mínima definida por esta dirigencia”, sentencia.

Así se suma otro capítulo a esta “teleserie” que no para de sumar episodios.