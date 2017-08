El motivo que llevó a Octavio Rivero a buscar su salida de Colo Colo

La teleserie de Octavio Rivero comienza a llegar a su final. Luego que Blanco y Negro rechazara la oferta que llegó desde Belgrano, el delantero uruguayo seguirá en Colo Colo buscando ganarse un puesto de titular en el equipo de Pablo Guede. Con este panorama, tras su frustrado traspaso, el charrúa mantiene su firme deseo de irse del club, principalmente por la actitud del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, a quien acusa de haberle fallado en su palabra.

Pero, ¿por qué Rivero está tan disconforme? La principal razón pasa por un tema económico. El uruguayo gana actualmente 28 mil dólares mensuales y pretendía un aumento de sueldo para llegar a los 50 mil que recibe el capitán y goleador del equipo, Esteban Paredes.

Es más, según reveló el diario El Mercurio, Mosa se había comprometido a aumentar el salario del jugador, pero eso finalmente no ocurrió y, por lo mismo, fue ahí cuando buscó su salida del club, ya que el puertomontino no cumplió con su palabra.

Sin embargo, el quiebre definitivo en su relación con el presidente de ByN se generó tras no dejarlo partir a Belgrano de Córdoba, ya que el Pirata estaba dispuesto a cancelar los US$ 1.5 millones que exigía Colo Colo, pero la forma de pago no convenció a Mosa. Luego, subió el precio de Rivero en 500 mil dólares, lo que terminó por aumentar la molestia del atacante.

Con desazón y esperando partir a final de año, Rivero dio por cerrado el tema y aseguró que se enfocará en lograr el título con Colo Colo. Este miércoles, día en que vuelven a las prácticas, volverá mentalizado tras pedir no ser citado para el compromiso del pasado fin de semana y con la intención de ganarse nuevamente un cupo en el equipo dirigido por Pablo Guede.