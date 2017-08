Mourinho tras perder contra Real Madrid: "Con el VAR hubieran anulado el primer gol"

José Mourinho, técnico del Manchester United, aseguró que la Supercopa de Europa hubiera tenido otro destino en caso de que se hubiese utilizado el Video de Asistencia a los Árbitros (VAR) en el primer gol del Real Madrid en la definición que ganaron los merengues por 2-1.

“Puedo explicar el dominio del Madrid porque al descanso el gol del Madrid era en fuera de juego. Con el VAR hubiera sido anulado y tendríamos otro partido 0-0. El dominio es consecuencia de la calidad del Madrid, que tiene jugadores que la tocan muy bien“, sentenció el portugués tras el encuentro.

En esa línea, explicó que “en el fútbol nunca se puede decir qué habría pasado. En ese momento del gol en fuera de juego era muy superior. Su mejor momento ha sido entre los 20 y los 40 minutos, y ahí fue cuando llegó el gol de Casemiro“.

“Ellos anotaron cuando más se lo merecían, cuando mejor se movían en el centro del campo. El gol es la consecuencia del mejor periodo del Real Madrid, pero es fuera de juego. Podría ser el mismo resultado, han tirado dos balones en los palos“, agregó.

Sobre el partido, el luso expresó que “estoy bastante contento con muchas cosas del partido. En la Premier League no está el Madrid, hay grandes equipos, pero equipos diferentes. No hay replica de los medios del Real Madrid, de ninguno de ellos. Son únicos. Son muy sólidos jugando el balón. Pero en la segunda parte hicimos el partido que ellos no saben dominar. Estoy muy contento con nuestra reacción. Estuvimos peleando hasta los últimos segundos“.

Descartó a Bale

Además, Mourinho se refirió a la serie de rumores que hablan que el galés Gareth Bale es opción en los Diablos Rojos, sin embargo descartó toda opción de que el ariete del Madrid fiche por el United.

“No vamos a empezar conversaciones con el Real Madrid ni con Bale. Se ha visto que cuentan con él. Que se quede y sea feliz“, manifestó Mourinho.

“Un jugador que juega una Supercopa europea es porque su entrenador cuenta con él, el club cuenta con él y que él cuenta con quedarse en el club que está. Por eso no vamos a iniciar algo que estaríamos dispuesto a hacer“, añadió.

Por último, Mourinho -que se acercó tras la ceremonia de entrega de trofeos de la Supercopa de Europa a un fondo del Nacional Arena Felipe II, para regalar su medalla de subcampeón a un joven de color que portaba una camiseta de su equipo-, explicó esta decisión que sorprendió a muchos.

“Muchas veces cuando gano tampoco me quedo con las medallas así que imagina cuando pierdo. Esa medalla terminaría en un cajón perdido de mi casa y para ese muchacho es como regalarle la luna. Seguro que la guardará como un tesoro. Tenía una camiseta del Manchester United y para él será algo que no olvidará en toda su vida“, dijo.