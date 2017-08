Quili Vilches reconoce que hay pocos defensas en la U: "Es lo que hay"

El defensa de Universidad de Chile, Christian Vilches, anticipó el partido de este domingo 13 de agosto (12:00 horas) frente a San Luis de Quillota y también se refirió a la escasez de zagueros que tendrán los azules para este torneo, destacando el fiato que ha conseguido con sus compañeros en la última línea.

“Si hay pocos (defensas), ni Dios quiera haya una lesión, igual hay que cuidarse de la mejor manera, pero es lo que hay. La defensa se ha repetido en muchos partidos y se ha logrado un fiato grande, cuando falta Matías (Rodríguez) o alguno de atrás se siente, así que se ha logrado una conexión bastante grande que cuando falta una pieza se nota“, indicó el central titular de la U en conferencia de prensa.

“Creo que siempre planteamos los partidos con Bose (Jean Beausejour) y Matías subiendo muchísimo, contra Temuco fue con Rafael (Caroca), pero también hicimos una presión alta para privilegiar la parte defensiva”, añadió el Quili consultado por el permanente rol ofensivo de la zaga azul.

Por otra parte, y en base a su renovación de contrato con los azules -que termina a mediados del 2018-, el ex Colo Colo manifestó que le interesa continuar con los universitarios por su comodidad en el club.

“Aún no tengo conversación con nadie. Obviamente me interesa seguir, porque estoy muy a gusto. Sería genial continuar“, apuntó el defensa de 33 años, quien también tuvo palabras para el próximo rival de la U en la tercera fecha del Transición, y también para el nuevo refuerzo canario y ex capitán azul; José Rojas.

“Creo que es un equipo bastante agresivo, presiona mucho, corre mucho así que será un partido duro. Especial porque estará Pepe (Rojas) también, tremendo jugador, lo he enfrentado en muchas ocasiones y tengo el mayor respeto hacia su persona”, cerró.