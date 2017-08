Real Madrid arranca con el pie derecho la temporada al quedarse con la Supercopa de Europa

Real Madrid sigue intratable. El conjunto merengue, campeón de la última Champions League, debutó en la temporada 2017-2018 con el pie derecho al coronarse campeón de la Supercopa de Europa tras vencer por 2-1 a Manchester United, monarca de la Europa League.

En el Philip II Arena de Skopje, Macedonia, merengues y Diablos Rojos protagonizaron un duelo cerrado en los primeros minutos que se desequilibró a los 24 minutos cuando Casemiro apareció en el área sin marcas y batió a David De Gea con un remate cruzado de primera.

De ahí en adelante, el elenco de Zinedine Zidane dominó todas las líneas y apenas comenzado el segundo tiempo estiró la ventaja gracias a un golazo de Isco a los 52‘: arrastre de marcas, pared con Gareth Bale y definición perfecta ante la salida de De Gea.

El descuento de los ingleses llegó diez minutos después cuando Romelu Lukaku aprovechó en solitario un rebote de Keylor Navas en el área chica (62′). El equipo de José Mourinho intentó emparejar el marcador, pero los madrileños supieron defender con categoría la ventaja.

De esta forma, el Real Madrid obtiene su cuarta Supercopa de Europa tras los títulos conseguidos en 2002, 2014 y 2016.

El 1-0 de Casemiro

El 2-0 de Isco Alarcón

El descuento de Lukaku (1-2)

Although he didn't have the greatest of games, Lukaku still scores a goal! ⚽️

Stay positive and roll on the new season! 👊

#MUFC pic.twitter.com/NxqZwdlLZt

— Reppin United (@ReppinUtd) August 8, 2017