Venezuela destruye a Maradona tras apoyo a Maduro: "Eres igual de asesino"

Esto es lo que pasa en mi país a diario, cuanta impotencia. ¿Será que esos "soldados" no tienen madre? #impotenciaamil #viralizaladictadura #nomasrepresion #venezuelalibre #fueradictadura 💛💙💔

