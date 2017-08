Federer debutó ganando en Montreal con el número uno del mundo en la mira

El suizo Roger Federer, actual número tres del ranking de la ATP, tuvo un cómodo estreno en el Masters 1.000 de Montreal, tras barrer al local canadiense Peter Polansky.

El helvético superó fácilmente a Polansky por 6-2 y 6-1 en su debut en Montreal, en sólo 53 minutos y en la próxima ronda enfrentará al ganador del duelo entre Jack Sock y David Ferrer.

Con esto, Federer inicia el camino para recuperar el número uno del mundo ya que el actual líder del ranking ATP, Andy Murray, ya había revelado que no jugará en suelo canadiense por una lesión en la cadera y tampoco estará en el próximo Masters 1000, que se jugará en Cincinnati.

“Desafortunadamente, no jugaré en Cincinnati mientras continúo mi recuperación. Siempre me gusta jugar allí y espero volver el próximo año. Continúo trabajando duro en la pista con el objetivo de estar en Nueva York (en el US Open)“, explicó el escocés en su momento.

Para volver a la cima del tenis mundial en la nueva publicación del ranking ATP este 21 de agosto, el suizo deberá ser campeón en el torneo canadiense, además de consagrarse en Cincinnati (la próxima semana). El principal competidor de Federer es un viejo conocido: Rafael Nadal.

Para el español el escenario es mas accesible ya que le basta con llegar a semifinales en Montreal para ser el nuevo número uno del orbe, estatus que ostentó por última vez el 6 de julio de 2014. Sin embargo, en caso de que Federer gane ambos torneos, escalará a la cima en dos semanas más.