¿Ahora rendirá? La Gata Fernández selló su retorno a Estudiantes de La Plata

Tras su polémica salida de Universidad de Chile y un paso bastante discreto por Gremio, donde solo jugó 11 partidos en toda la temporada, el volante argentino Gastón Fernández tiene otra oportunidad para volver a brillar en el fútbol. En las últimas horas, se confirmó el regreso de la Gata a Estudiantes de la Plata por los próximos dos años.

“El delantero llega como jugador libre, proveniente de Gremio de Porto Alegre, tras desvincularse de la institución brasilera. De esta manera cumplirá su cuarto ciclo en el Pincha, donde fue campeón de la Copa Libertadores de América en 2009 y del Torneo Apertura de 2010“, afirmó el club argentino a través de un comunicado de prensa.

A su llegada al club, la Gata Fernández habló con radio Provincia donde reveló su estado físico y confirmó que a pesar de que es su cuarto regreso al club, no tiene intención de colgar los botines. “Los últimos días estuve entrenando, estoy bien físicamente y necesito contacto con la pelota. Creo que voy a llegar a la Copa Sudamericana. Esta vuelta no es para retirarme, estoy vigente, no quiero jugar por el cariño de la gente“, señaló el jugador de 33 años, quien arribó al club luego de llegar a un acuerdo por 350 mil dólares.

👏 ¡Bienvenido Gata! Gastón Fernández firmó en City Bell su vínculo por dos años con el club. pic.twitter.com/sDXeVPQyqR — Estudiantes de L.P. (@EdelpOficial) August 9, 2017