Isaac Makwala, el inesperado héroe del Mundial de Atletismo que fue "obligado" a correr solo

El botsuano Isaac Makwala se está convirtiendo en todo un héroe y una figura del Mundial de Atletismo de Londres. A sus 30 años, el africano no perdía la esperanza de ganar una medalla y por eso se había preparado por largo tiempo en 400 metros, posicionándose como la principal amenaza del sudafricano Wayde Van Nierkerk, quien finalmente se quedó con el oro. Sin embargo, una decisión de la IAAF le amargó todo su viaje a la capital de Inglaterra.

La federación de atletismo le prohibió el lunes correr las series de 200 metros del Mundial y el martes la final de 400 metros por una enfermedad infecciosa. Una determinación que calificó de sabotaje y que le destrozó el corazón, según sus propias palabras.

“Usain Bolt se fue y la IAAF quiere a alguien que sea la cara del atletismo. Los británicos nunca lo hubieran permitido si yo fuera Mo Farah o Wayne Rooney ¿Cómo pueden sólo mirarte y decir que estás enfermo? Si me hubieran examinado no hubiera tenido problemas, pero ellos sólo asumieron”, dijo tras ser puesto en cuarentena por un virus de gastroenteritis que estaba afectando a los competidores.

“Después que lo vi (a Van Nierkerk) cruzar la línea martes sentí que este era mi momento. Corrió en un tiempo normal, yo estaba en forma para un tiempo más rápido”, concluyó.

Sin embargo, Isaac Makwala tuvo una revancha que demoró dos días en llegar. Tras ser aislado de los heats de los 200 metros, la Federación Internacional de Atletismo permitió que este miércoles corra esas clasificaciones. Primero el botsuano tuvo que correr en solitario las clasificaciones y si hacía un tiempo inferior a 20.53 se clasificaría para las semifinales. Con 20.20 avanzó a la siguiente ronda.

Luego, en la primera semifinal, siguió el milagro tras hacerse con el segundo puesto (20.14), detrás del estadounidense Isiah Young (20.12), para lograr el pase a la final. Ahora podrá enfrentar en la prueba de los 200 metros a Wayde Van Nierkerk y podría dejarlo sin un ansiado doblete.

“Puse toda mi confianza en Dios después de lo que pasó el martes. Estoy corriendo con el corazón roto y me hubiera gustado que la IAAF me hubiera permitido correr los 400 metros también. Estaba preparado para correr, no sé quién tomó la decisión. Mi razón para entrenar eran los 400 metros”, dijo Makwala tras correr dos veces en un solo día los 200 metros.

“Estoy corriendo con enfado, pero debo dar las gracias al público que estuvo increíble. Los 400 metros eran mi carrera. “, añadió tras ganar en solitario su serie y celebrar sin problemas haciendo flexiones.

AFP

Makwala, que ostenta la mejor marca mundial del año en los 200 metros (19.77), tendrá ahora un día hasta la final del jueves para recuperarse y se presenta como la mayor amenaza para el sudafricano Wayde Van Nierkerk, quien tuvo muchas dificultades para pasar este miércoles a la final de 200 metros, siendo repescado por tiempos, tras ser solo tercero en su semifinal.

Cumplió la cuarentena

El botsuano, luego de ser diagnosticado pon la IAAF, tuvo que cumplir un tiempo de cuarentena que terminó a las 14:00 locales (13h00 GMT) de este miércoles. La Federación Internacional explicó que tomó la decisión de dejarlo correr después de una solicitud de la Federación Botsuana y tras un examen médico tras el cual se declaró a Makwala apto para correr.

La ausencia de Isaac Makwala en los 200 y 400 metros había suscitado una enorme polémica. El botsuano se presentaba como el principal rival del sudafricano Wayde Van Niekerk en las dos distancias, pero el lunes se le impidió tomar parte en las series de la media vuelta de vista, después de un diagnostico de enfermedad infecciosa.

En uno de los hoteles oficiales de la competición se declaró un brote de gastroenteritis y quedó en cuarentena, siguiendo el protocolo y los reglamentos de la Agencia Pública de Salud Británica (PHE).

El martes, Makwala había intentado acceder a la zona de calentamiento previa a la final de 400 metros, para la que se había clasificado, pero no fue autorizado. El equipo botsuano no dejó de insistir en que Makwala estaba sano y apto para competir.

Finalmente, Van Niekerk, plusmarquista mundial de la distancia, fue el ganador con facilidad. Otra historia podría haber sido con el botsuano en la pista, algo que nunca sabremos.