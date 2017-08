Alarma en la Roja: Alexis estaría dos semanas fuera por "lesión abdominal"

¿Una jugada del Arsenal para ganar tiempo en un eventual venta del pase de Alexis Sánchez o una lesión que podría afectar la preparación del jugador de cara a la próxima fecha de Clasificatorias rumbo a Rusia 2018?

De todas maneras, la lesión que afecta al delantero chileno prendió las alarmas tanto en Inglaterra como en Chile, al ser revelado un problema abdominal que le significaría “dos a tres semanas fuera de las canchas”, según contó el técnico Arsene Wenger.

El francés lo descartó para el debut de los Gunners en la primera fecha de la Premier League este viernes, además de dejarlo al margen de la segunda fecha contra el Stoke, justo en momentos cruciales para que el club inglés decida su posible marcha al PSG que arremetió con todo para lograr su fichaje a pocos días del 31 de agosto, fecha límite para realizar contrataciones en Europa.

Ese mismo día La Roja buscará asegurar la clasificación a la próxima Copa del Mundo enfrentando a Paraguay y con la preocupación de que la figura del equipo esté en plenas condiciones físicas para asegurar una victoria.

“Tiene un pequeño problema abdominal que sufrió en el entrenamiento del domingo, antes de venir a Wembley“, señaló Wenger, que fue más allá y dio plazos para su recuperación: “Se sometió a un escáner hace dos días y estará fuera no sé si dos o tres semanas“, sentenció tajante el entrenador.

A cerca de la posible salida del tocopillano al PSG francés, Wenger respondió haciendo alusión al presidente del club parisino: “No he hablado con él. (Al-Khelaïfi) Estaba ocupado completando la transferencia de Neymar. Ahora están enfocados en el caso (de Kylian) Mbappe, eso es lo que leo en los periódicos. No he tenido contacto alguno con PSG.

Para finalizar el técnico dijo que el jugador está con la mente puesta en un buen desempeño este año: “Él está enfocado. Cuando tienes tratamiento médicos no es fácil “, dijo en la conferencia de prensa en la que de paso volvió a expresar su deseo de que se quede en Londres: “De todos modos no estamos abiertos a ninguna oferta”, cerró.