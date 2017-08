Mauricio Pinilla le respondió con todo al Pollo Véliz "mientras me subo a la micro"

Mauricio Pinilla tuvo el viernes pasado su anhelado redebut por Universidad de Chile en la victoria por 2-1 frente a Deportes Temuco, en un resultado que dejó a los azules como punteros del Torneo de Transición 2017.

El reestreno del experimentado delantero fue regular, al crearse algunas ocasiones para marcar, generando buenas sensaciones en el medio futbolístico criollo.

Sin embargo, no fue así de parte del ex futbolista de Colo Colo Leonardo Véliz, quien criticó duramente al ariete. “Aún no ha demostrado nada, tiene la pierna izquierda para subirse a la micro“, expresó a La Tercera.

Y la respuesta del mundialista en Brasil 2014 no tardó en llegar, pues el atacante publicó de manera irónica con video a través de sus redes sociales.

“Aquí le dejo un video mientras me subía a la micro“, escribió el sanmiguelino junto a un registro audiovisual de un golazo que le marcó de zurda a Lazio jugando por el Genoa.