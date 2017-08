Mauro Olivi se fue en picada contra Héctor Tapia al recordar su frustrado paso al fútbol inglés

En 2011 el delantero argentino Mauro Olivi arribó a Colo Colo tras una gran campaña en Audax Italiano. En Macul estuvo hasta 2014, temporada en la cual tuvo como entrenador a Héctor Tapia, quien lo sacó del plantel.

Han pasado varios años desde su partida del Monumental, y el zurdo estaba con una “espinita” clavada, la cual dio a conocer en diálogo con CDF, donde repasó a Tapia.

El acual jugador de Liniers de la cuarta categoría trasandina contó que antes de ser notificado que no iba a ser considerado por Tito, había rechazado una oferta del fútbol inglés.

“Nunca conté esto, pero ya ha pasado mucho tiempo. Héctor Tapia, el entrenador de Colo Colo en ese momento, me dijo que no me iba a considerar en el plantel, pero lo hizo después de que yo rechazara una oferta del Derby County de Inglaterra. Me enojé mucho y ahí la relación se cortó. Eso me perjudicó porque yo tenía una real opción en Europa. Les hice saber que se equivocaron. Se manejaron muy mal”, señaló el ex Audax.