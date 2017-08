El Chupalla Fuentes regresó a las canchas para darle una mano a los jóvenes de Rangers

Más de un año y tres meses estuvo sin jugar a nivel profesional el veterano Ismael Fuentes, quien volvió a decir presente en un partido oficial en la derrota 3-1 de Rangers de Talca ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, disputado este miércoles por la vuelta de la primera ronda de la Copa Chile 2017.

El 24 de abril de 2016, en la victoria 4-2 de Coquimbo Unido sobre Barnechea, había sido la última vez que Chupalla jugó un partido por los puntos. Aquella vez jugó los 90 minutos, tal como lo hizo en la fría noche de miércoles en la precordillera, donde pese al resultado tuvo un correcto cometido.

“He entrenado fuerte, antes de este partido con Católica iba a jugar, pero tuve una pequeña molestia. Me preparé mentalmente de la mejor manera para afrontar este partido y lo que viene para el campeonato”, expresó ante los medios el ex Jaguares de Chiapas, tras la caída rojinegra ante la UC.

Fue un partido medio ingrato para nosotros, nos pusimos en ventaja, lamentablemente no pudimos concretar las ocasiones de gol que vinieron después, ellos se pusieron en ventaja y con su experiencia nos comenzaron a dominar

Más allá de lo sucedido en el traspié ante Universidad Católica, el zaguero central de 36 años habló de sus desafíos personales en Rangers, fundamentalmente de su rol como jugador experimentado en un camarín marcado por la presencia de jóvenes valores.

“Puedo aportar con la experiencia, la tranquilidad de enfrentar una salida a cualquier cancha“, comentó, agregando que “la responsabilidad de jugar la llevamos los mayores, a los jóvenes hay que quitarles toda responsabilidad, que se diviertan al jugar y que día a día vayan agarrando la experiencia de lo que es un camarín y de enfrentar a jugadores de gran nivel”.

El conjunto de Talca, comandado por Luis Guajardo, enfrentará el segundo semestre de 2017 con un plantel renovado casi en su totalidad. Al respecto, Fuentes manifestó que “se desmanteló el plantel completo, se está volviendo a tomar un ritmo, y esperemos complementarlo de la mejor manera. Se vienen dos partidos de visita y tenemos que ganarlos sí o sí”.