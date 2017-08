Pablo Guede da por cerrado el tema Rivero: "Está considerado igual que todos"

Octavio Rivero se transformó durante la semana pasada en el último dolor de cabeza que tuvo Colo Colo. Con claras intenciones de salir del club, el delantero charrúa llamó a la dirigencia de Blanco y Negro a aceptar la oferta que llegó por su carta desde Belgrano de Córdoba. Sin embargo, los dirigentes no quedaron a gusto con la forma de pago y terminaron las tratativas.

Con su frustrado traspaso, el atacante no quedó conforme, dejándole en claro con duras acusaciones contra Aníbal Mosa, y pidió no jugar el pasado fin de semana ante O’Higgins en Rancagua, ya que tenía la cabeza en otro lado. Tras los dimes y diretes con el presidente de Blanco y Negro, Rivero tuvo que reintegrarse a los entrenamientos de Colo Colo de cara al partido con Palestino, a disputarse el próximo martes en La Florida, y parece haber perdido aún más terreno para ser titular por su actitud.

Pese a eso, Pablo Guede no le cerró la puertas del once inicial y señaló que “tiene que entrenar de buena manera y si lo veo bien, lo pondré. Si no lo veo bien, no lo pondré. Es uno más del grupo, está considerado igual que todos y debe trabajar como todos”.

Pablo Guede: "Octavio está considerado igual que todos. Debe trabajar como todos en el grupo y ahí decidiremos". — Colo-Colo (@ColoColo) August 10, 2017

En cuanto a lo futbolístico, el técnico valoró el nivel que están teniendo y las victorias que han sumado en la Supercopa, la remontada ante La Serena por Copa Chile, y su primer triunfo en el Transición ante O’Higgins. “Es el tercero seguido que ganamos, nos refuerza las cosas buenas que estamos haciendo y nos mantiene en alerta por los errores que estamos cometiendo. Nos ayuda a seguir mejorando”, agregó.

Ahora, Colo Colo seguirá trabajando para sumar nuevamente de a tres, puntos que buscará el martes en La Florida ante Palestino, a contar de las 16:00 horas.

Los otros conceptos de Guede:

Titularidad de Zaldivia: “A Matías Zaldivia no lo voy a arriesgar. Es un jugador que lleva una evolución espectacular y a los seis meses pudo disputar un partido a alto nivel, pero no lo voy a arriesgar a jugar en un campo (sintético de La Florida) donde estará más propenso a una lesión de rodilla. Nos trazamos ese plan: pasara lo que pasara, Matías no iba a jugar ese partido”.

Polémica con Germán Cavalieri y goleada de Flamengo a Palestino: “Por mi parte no hay ningún ruido (polémica), nunca lo hubo y seguiré en esa línea. Yo voy a seguir en la misma línea. Vi a Palestino, pero no es un partido para tener en cuenta porque puede pasar y más contra un brasileño en su cancha. Palestino es un rival duro, siempre lo fue. Va a ser un partido trabado y muy complicado”.

¿Volverá Suazo al once inicial?: Con el nivel del equipo a todos se le hace complicado volver y por eso nadie quiere salir, pero a “Gabi” lo tengo muy en cuenta. Decidiré con el transcurso de los días.

Superclásico: “Queda muy lejos pensar en eso ahora. Viene Palestino, la U. de Concepción y son dos duelos complicados que hay que sacar adelante. No sé si el clásico marcará algo, depende de cómo lleguemos”.