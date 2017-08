Cordero fue tajante para descartar conspiraciones en el plantel contra Salas

El difícil arranque de temporada en Universidad Católica le ha costado severas críticas tanto al plantel como al cuerpo técnico encabezado por Mario Salas. Con los cuestionamientos también cuestionamientos han aparecido los trascendidos: un presunto quiebre en la relación de los jugadores con el Comandante y potenciales reemplazantes para el DT, entre otros rumores, han irrumpido en la agenda cruzada.

Ante ello, uno de los jugadores con más tiempo vistiendo la camiseta de la UC, Fernando Cordero, fue tajante al descartar cualquier tipo de conspiración en contra del viñamarino. “Cuando empiezan las críticas siempre van a pasar estas cosas, siempre se va a hablar de que el camarín está mal“, comenzó planteando el Chiqui.

En dicho plano, el zurdo contó que “el otro día leía que los más grandes del camarín nos juntamos a tomar desayuno para hacer cosas en contra del profe, pero esa es una iniciativa que casi siempre hacemos, casi siempre nos juntamos a tomar desayuno, entonces que se hable de que nos juntamos para hacer otras cosas, o que, entre comillas, le vamos a hacer la cama al profe, eso no existe“.

“Me parece que son rumores que ni siquiera se tienen que hablar, nosotros somos jugadores profesionales, eso pasa siempre, siempre cuando salen las críticas se empiezan a dar nombres de técnicos, o se habla de que se terminó el ciclo, o que ya los jugadores no le hacen caso al DT, cosas así, cosas totalmente falsas. Nosotros tenemos una muy buena relación con el cuerpo técnico, tenemos una muy buena relación entre nosotros, tenemos un muy buen grupo”, prosiguió.

Del Tanque y Carreño

En otros temas, Fernando Cordero también se refirió a la suplencia del atacante uruguayo Santiago Silva, quien mañana sábado ante Everton volverá a ser suplente, ya que Mario Salas decidió seguir confiando en Diego Vallejos como centrodelantero titular.

“El fútbol es así, somos 25 jugadores en un plantel, y si no están saliendo las cosas se buscan alternativas. Si el profe ve que no están saliendo las cosas en delantera o en defensa, tiene que hacer cambios, es así”, comentó, para agregar que “esto es de equipo, no hay que echarle la culpa a un jugador en particular, todos tenemos que ver con la falta de gol, por eso se hacen cambios, por eso se buscan alternativas”.

En otra arista relacionada con el duelo ante Everton, el carrilero de 29 años habló del del reencuentro que tendrán en San Carlos de Apoquindo con Jaime Carreño, quien tras no entrar en los planes de Salas para el semestre en curso tuvo que partir a préstamo a Viña del Mar para no perder continuidad.

“Sabemos que es un gran jugador, sabemos que lo que le pasó ahora de irse a préstamo es para que aprenda un poco más. A mí también me tocó irme a préstamo cuando era más joven, Unión me mandó a Curicó y de verdad se aprende mucho. Uno crece, conoce a otros compañeros, conoce otra realidad”, sostuvo.

Con marcada cuota de humor, el Chiqui Cordero remató “la gente quiere mucho a Jaime, acá en el plantel lo queremos mucho, sabemos la calidad de jugador que es, pero en este caso es del equipo rival, así que se ponga canilleras y hombreras, porque le vamos a pegar harto”.