El "fenomenal" apoyo que recibió Kevin Espina de cara a las Dos Mil Guineas

Ante la posible venta de “El Rey Brillante” a Estados Unidos, reina la incertidumbre en los fanáticos hípicos para dilucidar quien tomará la posta de líder del proceso generacional en el Hipódromo Chile, con “Leitone” asomando como uno de los favoritos del público al dejar un buen sabor de boca anotando un segundo lugar en el último Tanteo de Potrillos.

El encargado de mantener su nivel este segundo semestre finalmente será Kevin Espina, con el premio Domingo 2° Herrera Martínez (Grupo II) y Las Dos Mil Guineas (Grupo I) como las pruebas de fuego para consagrarse.

En su última presentación Héctor Isaac Berríos fue el encargado de conducir la marcha del hijo de “Dunkirk” que dejó una buena imagen sobre la pista barrosa el 24 de junio, pero que quedó con gusto a poco en esos 1500 metros. Se presumía que la relación entre el jinete t el purasangre se mantendría, pero a casi a un mes de ese buen apretón, el jinete cayó de los lomos de “Pituca Soñadora” en el Club Hípico de Santiago, arriesgando el físico y terminando con una fractura de clavícula que lo tendría fuera de competencia durante todo el 2017 y dejando al candidato para la próximo Clásico Grupo I, sin su jinete favorito.

Desde su casa el Fenómeno no sólo comenta con optimismo como avanza su recuperación, también envía un mensaje de tranquilidad a los aficionados, comentando su plena confianza en la labor que tendrá Espina para la prueba que se realizará en el recinto de Independencia el próximo sábado 9 de septiembre.

“Creo que le irá bien, tiene muchas posibilidades porque el caballo es muy bueno y su calidad se notará con esta distancia que es superior a la que corrimos en esa ocasión”, analiza. Además entrega toda la confianza a Espina: “Es un muy buen jinete, que puede aprovechar la oportunidad”, adelantó sobre el desempeño que podrá mostrar el deportista que ya conoce al ejemplar desde la vez que confirmó su favoritismo cuando el ejemplar debutó en el premio “Huechuquito”, el jueves 4 de mayo.

Para Tito “es bueno que hayan nuevos jinetes ganando Grupo I”, por eso aprovechó de felicitar a Felipe Henríquez, último ganador de la Polla de Potrancas en el Club Hípico: “La gente no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás de todos estos triunfos que se logran con mucho trabajo. No conocen lo que uno deja todas las mañanas entrenando y preparando con mucha dedicación las carreras”, señaló, contando que vio atentamente la carrera en que su compañero de profesión se impuso con “Princesa Coqueta”.

Berríos mantiene la cautela en su recuperación mientras, entre nuevas radiografías y citas al médico, se deleita con el actuar de sus colegas en las pistas chilenas a través de la televisión: “Me he sentido bien, me sacaron los puntos pero no tengo que tener mucho movimiento por eso me mantengo en casa. No creo que la recuperación sea a corto plazo, eso sí, porque según lo que me dijo el doctor tengo que mantener la calma”, señaló dejando entrever que el 2017 terminó en la parte profesional.