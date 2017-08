Un "austero" Pep Guardiola critica los fichajes millonarios: "Es insostenible"

AFP / El Gráfico Chile

El alto precio que han pagado los equipos en Europa en este mercado de verano siguen generando revuelo a nivel mundial. Ante las fuertes críticas que han recibido equipos como el PSG o el Manchester City, el propio Pep Guardiola enfrentó el tema y aclaró que para la próxima temporada, el club tendrá una política de austeridad.

“Con un poco de suerte la próxima temporada yo estaré aquí y no gastaremos tanto como esta temporada“, declaró Guardiola en conferencia de prensa, en la víspera del debut de su equipo el día sábado ante el Brighton.

“Teníamos la necesidad de hacerlo porque éramos uno de los equipos más viejos de Europa, no solamente de la Premier League, y teníamos que cambiar. No podíamos encontrar soluciones con esos jugadores. La solución no es cambiar de jugadores todas las temporadas y el grupo de este año se quedará mucho tiempo”, añadió el técnico del City quien invirtió 238 millones de euros en nuevos jugadores.

Los laterales Kyle Walker (Tottenham), Benjamin Mendy (Mónaco) y Danilo (Real Madrid) llegaron en las últimas semanas a Mánchester, así como antes lo hicieron el portero Ederson (Benfica) y el mediapunta Bernardo Silva (Mónaco).

Finalmente, sobre la inflación en el mercado de fichajes, que alcanzó su punto álgido con el traspaso de Neymar del Barcelona al París SG por 222 millones de euro, el técnico español estimó que “creo que tarde o temprano acabará, es insostenible”