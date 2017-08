"¡Forza Inter!": el emotivo mensaje de Gary Medel en su despedida de Italia

Lasciare Inter non è facile per me. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fanno parte di questi 3 anni meravigliosi. Ai miei compagni di tante battaglie, agli allenatori, ai medici, ai fisioterapisti, ai magazzinieri, ai cuochi, e a tutte le persone che lavorano in questo meraviglioso Club. Ai dirigenti, che sono stati sempre molto vicino a me. E soprattutto ai Tifosi che mi mostrano tanta affetto ! Buona fortuna per ciò che sta arrivando, vi seguirò sempre. Un abbraccio e FORZA INTER !!!

