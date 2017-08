Pedro Morales lamenta su salida de Colo Colo: "Bajé mis pretensiones económicas, no venía a Chile a ganar plata"

El 28 de julio fue el último entrenamiento de Pedro Morales en Colo Colo. Aquel día, en la antesala del inicio del torneo de Transición, el volante se despidió de sus ex compañeros tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro para alargar su estadía en el Estadio Monumental.

Pese a no seguir en Macul, el jugador siguió muy cercano a sus ex compañeros y lo demostró con cada una de sus acciones. Aunque ya no era parte del plantel, Morales no se perdió el partido de la primera fecha del Transición ante Deportes Antofagasta y tampoco la histórica remontada ante La Serena para clasificar a octavos de final de la Copa Chile. Ambos compromisos los vio desde la tribuna y luego visitó al plantel en camarines. Es que Morales no quería irse de Colo Colo y el resto del equipo tampoco quería perderlo.

Por eso, el mediocampista, en entrevista con El Gráfico Chile, reconoció que hizo todos los esfuerzos para quedarse, incluso bajar sus pretensiones económicas. Nada de eso le resultó.

Te fuiste de Colo Colo ¿Tienes alguna oferta concreta para continuar tu carrera?

Tomé la decisión de dejar de entrenar en Colo Colo para que los chicos se enfocaran en el campeonato. Ahora me estoy preparando en la Clínica Meds con el preparador físico Carlos Burgos, enfocado en mi futuro, y viendo opciones en el extranjero con mi representante. Por el momento, no tengo nada concreto, estoy preocupado de entrenar y la pretemporada en Colo Colo me ayudó mucho para estar bien físicamente.

¿Es verdad que bajaste tus pretensiones económicas para seguir en Colo Colo?

Sí, es verdad y lo hablamos con mi representante. Me sentía muy bien en Colo Colo y pese a todo lo que se habla, es es un muy buen camarín, muy positivo y no tengo nada que decir de mis compañeros y de Pablo (Guede). En lo personal, estaba muy bien en Chile con mi familia, mis hijos están en el colegio y tomé la decisión de que no me pagaran lo mismo que el primer semestre para seguir, porque por suerte tuve una buena carrera en el extranjero y no venía a Chile a ganar plata. Me fui tranquilo del club, dejé una buena relación pese a mi identificación con la U, me entregué al 100 por ciento en cada partido y cada entrenamiento. Siempre quise lo mejor para el club y lamentablemente regalamos el campeonato pasado.

Pedro Morales quería seguir celebrando en Colo Colo / imagen: Photosport

¿Pablo Guede te dijo que te quería en el plantel?

Sí, me quería. Siempre que pudimos hablar me decía que me quería y me sorprendí mucho con su forma de ser, tengo una imagen super positiva. Cuando se fue (Esteban) Pavez, él (Guede) le dijo a los dirigentes que me quería, pero que no se haya dado no pasó por mí, ni por Pablo, sino que por un tema dirigencial.

Si Pablo Guede te quería ¿por qué no pudiste renovar por seis meses más?

Mi salida no pasó por una decisión de Pablo (Guede) y se especuló mucho con mi continuidad. Seguramente a Pablo le trajeron los jugadores que pidió y por eso creo que no me volvieron a contratar, porque no era por un tema económico.

¿Te quedas con la espina clavada por no seguir en Colo Colo?

Sin dudas, me da lata. Me pasó antes en la U de (Jorge) Sampaoli y me pasó acá en Colo Colo, que llegué sin pretemporada, me lesioné y lo que más quería era ser campeón con Colo Colo. Claramente que tengo una espina clavada porque no fui campeón con Colo Colo cuando el torneo lo teníamos ganado.

¿Te gustaría tener una revancha y volver a Colo Colo?

Lógico que me gustaría. No era mi idea irme, mi idea era jugar en un grande de Chile y ser campeón.

¿Te sorprendió el cariño que mostraron los hinchas de Colo Colo en redes sociales, quienes no querían que te fueras?