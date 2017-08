Zaldivia pone presión a Colo Colo: "Sería un golpe muy duro no ganar el título este torneo"

Matías Zaldivia volvió a disputar un partido oficial después de seis meses tras superar la lesión en la rodilla derecha. El defensa argentino de Colo Colo jugó los 90 minutos en la victoria ante O’Higgins, pero se perderá el duelo ante Palestino por precaución tras lo asegurado por el DT Pablo Guede en Rancagua.

En el cuerpo técnico lo van a cuidar de la cancha sintética del estadio Bicentenario de La Florida y el jugador realizó un análisis del semestre dejando en claro que deben ser campeones este torneo.

“Para todos es muy importante este título porque te lleva directo a la fase grupal de la Libertadores. El torneo pasado lo perdimos muy feo y es importante al igual que la Copa Chile“, dijo Zaldivia en conferencia de prensa.

En esa línea, el ex Arsenal sentenció que “sabemos que somos grandes candidatos y tenemos la responsabilidad de ganarlo. La U es un buen equipo, la UC viene levantando y será peleado el torneo“.

Al ser consultado si sería un fracaso no ser campeones del Transición, el trasandino fue claro en señalar que “no sé si fracaso, pero sería un golpe muy duro no ganarlo. Estamos enfocados al 100 por ciento en ganarlo, pero hay otros equipos y tenemos que estar mentalizados para lograr el título“.

Finalmente, se refirió a su recuperación, tras la grave lesión de rodilla que lo tuvo seis meses fuera de las canchas en este 2017. “De afuera es muy feo porque se sufre el triple y se entiende más al hincha, sobre todo por como se dio el torneo pasado que perdimos el torneo en las últimas dos fechas. Fue muy duro, trate de acompañar siempre al equipo“.